Оккупанты обещают подросткам деньги за получение паспорта РФ

Украинский и российский паспорта. Фото: google

На временно оккупированных территориях россияне обещают подросткам деньги, чтобы они получили паспорт РФ. Таким образом, враг надеется выполнить план по паспортизации региона.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Оккупационная администрация временно захваченных территорий обещает деньги за получение российских паспортов.

"Так, за получение паспортов РФ 14-летними подростками, враг обещает их родителям выплаты материнского капитала. Таким образом, враг надеется выполнить план по паспортизации региона", — говорится в сообщении.

Также оккупанты прибегают к похищению людей и подвергать их пыткам за отказ от российского паспорта. В частности, такие случаи зафиксированы в Энергодаре Запорожской области.

Напомним, оккупационные войска РФ на временно оккупированных территориях задерживают детей и угрожают их родителям депортацией. Все для того, чтобы те получили паспорт государства-агрессора.