Окупанти погрожують депортацією дітей, аби тиснути на батьків
Окупаційні війська РФ на тимчасово окупованих територіях затримують дітей і погрожують їхнім батькам депортацією. Все для того, аби ті отримали паспорт держави-агресора
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Тиск на батьків
Повідомляється, що батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії.
"Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію. Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій РФ", — йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.
У центрі такі затримання називають одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський "паспорт".
У Центрі також повідомили, що інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була запроваджена на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, російські окупанти вигадали чергову причину для того, аби відібрати житло у тих українців, які залишаються в Маріуполі. Відібрані квартири віддають цивільним і військовим росіянам.