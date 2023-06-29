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Окупанти погрожують депортацією дітей, аби тиснути на батьків

29 червня 2023 00:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Окупанти погрожують депортацією дітей, аби тиснути на батьків
Хлопчик забився у куток. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Окупаційні війська РФ на тимчасово окупованих територіях затримують дітей і погрожують їхнім батькам депортацією. Все для того, аби ті отримали паспорт держави-агресора

Про це повідомляє Центр національного спротиву

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Тиск на батьків 

Повідомляється, що батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії.

"Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію. Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій РФ", — йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.

У центрі такі затримання називають одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський "паспорт".

У Центрі також повідомили, що інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була запроваджена на тимчасово окупованих територіях. 

Нагадаємо, російські окупанти вигадали чергову причину для того, аби відібрати житло у тих українців, які залишаються в Маріуполі. Відібрані квартири віддають цивільним і військовим росіянам.

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