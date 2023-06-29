Окупанти погрожують депортацією дітей, аби тиснути на батьків

Хлопчик забився у куток. Фото: Google

Окупаційні війська РФ на тимчасово окупованих територіях затримують дітей і погрожують їхнім батькам депортацією. Все для того, аби ті отримали паспорт держави-агресора

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Тиск на батьків

Повідомляється, що батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії.

"Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію. Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій РФ", — йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.

У центрі такі затримання називають одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський "паспорт".

У Центрі також повідомили, що інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була запроваджена на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, російські окупанти вигадали чергову причину для того, аби відібрати житло у тих українців, які залишаються в Маріуполі. Відібрані квартири віддають цивільним і військовим росіянам.