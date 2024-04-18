Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є поранені

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото архівне: Сергій Лисак\Telegram

Російські окупанти обстріляли Дніпровський район Дніпропетровщини вранці, 18 квітня. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За словами Лисака, ворожа атака поранила двох чоловіків — 30 і 35 років. Їх госпіталізували до медичного закладу у стані середньої тяжкості.

"Ворог атакував Дніпровський район. Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків — 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості", — сказав Лисак.

Також він зазначив, що внаслідок обстрілу виникло декілька займань, але деталей не озвучував.

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Нагадаємо, в ніч проти 18 квітня вибухи гриміли в Київській, а згодом і в Хмельницькій області. В регіонах в різний час була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів.

Додамо, за минулу добу російські окупанти завдали 235 ударів по Запорізькій області, під прицілом були сім населених пунктів. На щастя, цивільні не постраждали.