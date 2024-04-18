Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є поранені arrow

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є поранені

18 квітня 2024 12:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є поранені
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото архівне: Сергій Лисак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти обстріляли Дніпровський район Дніпропетровщини вранці, 18 квітня. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Читайте також:

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

За словами Лисака, ворожа атака поранила двох чоловіків — 30 і 35 років. Їх госпіталізували до медичного закладу у стані середньої тяжкості. 

"Ворог атакував Дніпровський район. Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків — 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості", — сказав Лисак. 

Також він зазначив, що внаслідок обстрілу виникло декілька займань, але деталей не озвучував. 

Обстріл Дніпропетровщини
Скриншот допису

Нагадаємо, в ніч проти 18 квітня вибухи гриміли в Київській, а згодом і в Хмельницькій області. В регіонах в різний час була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів.

Додамо, за минулу добу російські окупанти завдали 235 ударів по Запорізькій області, під прицілом були сім населених пунктів. На щастя, цивільні не постраждали.  

війна
росіяни
Дніпро
Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість