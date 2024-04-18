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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, есть раненые

18 апреля 2024 12:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, есть раненые
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото архивное: Сергей Лысак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты обстреляли Днепровский район Днепропетровщины утром, 18 апреля. В результате атаки пострадали двое мужчин.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По словам Лисака, вражеская атака ранила двух мужчин — 30 и 35 лет. Их госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

"Враг атаковал Днепровский район. Предварительно, из-за ракетного удара пострадали двое мужчин — 30 и 35 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести", — сказал Лысак.

Также он отметил, что в результате обстрела возникло несколько возгораний, но деталей не озвучивал.

Обстрел Днепропетровской области
Скриншот сообщения

Напомним, в ночь на 18 апреля взрывы гремели в Киевской, а впоследствии и в Хмельницкой области. В регионах в разное время была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов.

Добавим, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 235 ударов по Запорожской области, под прицелом находились семь населенных пунктов. К счастью, гражданские не пострадали.

война
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