У Дніпрі лунають повторні вибухи — у передмісті здіймається густий дим

Дим від вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

У Дніпрі лунають повторні вибухи у четвер, 18 квітня. У місті та області триває повітряна тривога через балістичний обстріл.

Про це повідомляють місцеві пабліки в Telegram.

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Вибухи у Дніпрі 18 квітня

10:53 пролунав другий вибух у місті.

10:59 було чутно ще один звук вибуху. Перед цим моніторингові групи повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.

Скриншот дописів

Скриншот допису

За даними місцевих пабліків, у передмісті здійнявся густий дим після вибухів. Поки невідомо, чи це була робота протиповітряної оборони.

Нагадаємо, в ніч проти 18 квітня вибухи гриміли в Київській, а згодом і в Хмельницькій області. В регіонах в різний час була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів.

Додамо, за минулу добу російські окупанти завдали 235 ударів по Запорізькій області, під прицілом були сім населених пунктів. На щастя, цивільні не постраждали.

Також російські загарбники не припиняють тероризувати Херсон та область. За минулу добу під прицілом ворога опинилися житлові квартали у населених пунктах регіону. Внаслідок агресії РФ 16 людей отримали травмування.