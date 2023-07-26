Окупанти обстріляли Донецьку область: загинув чоловік

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Сьогодні, 26 липня, російські окупанти обстріляли Донецьку область. Вони вбили одного чоловіка та поранили шістьох цивільних.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Прокуратура розпочала досудове розслідування.

За даними слідства, близько 11:00, російські загарбники атакували місто Залізне у Торецькій міській громаді. Внаслідок влучання в приватний житловий будинок постраждала 71-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення. Її 45-річний син від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці.

"Близько 12:00 окупаційні війська обстріляли с. Васюківку Бахмутського району та Красногорівку. У першому населеному пункті 35-річного чоловіка з вогнепальним осколковим пораненням доставили до лікарні волонтери. Наразі потерпілий перебуває в комі першого ступеня. У другому місті ушпиталили 21-річного хлопця", — йдеться у повідомленні.

Через годину під ворожим вогнем опинилося місто Торецьк. Жінка 70 років та чоловік 43 років зазнали множинних мінно-вибухових травм.

Після цього російські окупанти, о 17:15, обстріляли с. Соловйового Очеретинської ОТГ. Внаслідок влучання снаряда в приватний будинок поранення отримала 62-річна жінка.

За попередньою інформацією, населені пункти Донецької області були обстріляні з артилерії. Загалом пошкоджено багато житлових будинків.

"Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Загиблий чоловік та наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Допис Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська знову тероризували Харківську область. За останні 24 години окупанти, використовуючи різне військове обладнання, атакували селища у Богодухівському, Харківському, Чугуївському, Куп'янському, Лозівському та Ізюмському районах.