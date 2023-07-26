Окупанти обстріляли Донецьку область: загинув чоловік
Сьогодні, 26 липня, російські окупанти обстріляли Донецьку область. Вони вбили одного чоловіка та поранили шістьох цивільних.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Обстріл Донецької області
Прокуратура розпочала досудове розслідування.
За даними слідства, близько 11:00, російські загарбники атакували місто Залізне у Торецькій міській громаді. Внаслідок влучання в приватний житловий будинок постраждала 71-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення. Її 45-річний син від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці.
"Близько 12:00 окупаційні війська обстріляли с. Васюківку Бахмутського району та Красногорівку. У першому населеному пункті 35-річного чоловіка з вогнепальним осколковим пораненням доставили до лікарні волонтери. Наразі потерпілий перебуває в комі першого ступеня. У другому місті ушпиталили 21-річного хлопця", — йдеться у повідомленні.
Через годину під ворожим вогнем опинилося місто Торецьк. Жінка 70 років та чоловік 43 років зазнали множинних мінно-вибухових травм.
Після цього російські окупанти, о 17:15, обстріляли с. Соловйового Очеретинської ОТГ. Внаслідок влучання снаряда в приватний будинок поранення отримала 62-річна жінка.
За попередньою інформацією, населені пункти Донецької області були обстріляні з артилерії. Загалом пошкоджено багато житлових будинків.
"Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська знову тероризували Харківську область. За останні 24 години окупанти, використовуючи різне військове обладнання, атакували селища у Богодухівському, Харківському, Чугуївському, Куп'янському, Лозівському та Ізюмському районах.