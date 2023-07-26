Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти обстріляли Донецьку область: загинув чоловік arrow

Окупанти обстріляли Донецьку область: загинув чоловік

26 липня 2023 21:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Донецьку область: загинув чоловік
Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 26 липня, російські окупанти обстріляли Донецьку область. Вони вбили одного чоловіка та поранили шістьох цивільних.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Читайте також:

Обстріл Донецької області

Прокуратура розпочала досудове розслідування. 

За даними слідства, близько 11:00, російські загарбники атакували місто Залізне у Торецькій міській громаді. Внаслідок влучання в приватний житловий будинок постраждала 71-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення. Її 45-річний син від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці.

"Близько 12:00 окупаційні війська обстріляли с. Васюківку Бахмутського району та Красногорівку. У першому населеному пункті 35-річного чоловіка з вогнепальним осколковим пораненням доставили до лікарні волонтери. Наразі потерпілий перебуває в комі першого ступеня. У другому місті ушпиталили 21-річного хлопця", — йдеться у повідомленні.

Через годину під ворожим вогнем опинилося місто Торецьк. Жінка 70 років та чоловік 43 років зазнали множинних мінно-вибухових травм.

Після цього російські окупанти, о 17:15, обстріляли с. Соловйового Очеретинської ОТГ. Внаслідок влучання снаряда в приватний будинок поранення отримала 62-річна жінка.

За попередньою інформацією, населені пункти Донецької області були обстріляні з артилерії. Загалом пошкоджено багато житлових будинків.

"Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

null
Загиблий чоловік та наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura
null
Допис Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська знову тероризували Харківську область. За останні 24 години окупанти, використовуючи різне військове обладнання, атакували селища у Богодухівському, Харківському, Чугуївському, Куп'янському, Лозівському та Ізюмському районах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз