У лікарні загинула дитина, яку поранили окупанти в Донецькій області, — Кириленко

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Сьогодні, 25 липня, у лікарні померла дівчинка 2011 року народження, яку вчора російські окупанти поранили під час обстрілу Костянтинівки Донецької області. Кількість загиблих збільшилася до трьох.

Про це розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Жертви внаслідок російської атаки

Російські окупанти атакували Костянтинівку касетними боєприпасами. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, у тому числі двоє дітей. 28-річний чоловік та 10-річний хлопчик померли на місці.

"О 19:25 надійшло жахливе повідомлення про те, що дівчинка 2011 року сьогодні після проведених операцій і всіх реанімаційних заходів померла", — розповів Кириленко.

Нагадаємо, 24 липня, російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок чергової ворожої атаки загинула дитина.

Також ми писали, що сьогодні, 25 липня, російські окупанти вдарили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області. Вони влучили по пшеничних полях.

Додамо, на Харківщині протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти чотирьох районів. Йдеться про Богодухівський, Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони.