Оккупанты обстреляли Донецкую область: погиб мужчина

Последствия российского обстрела. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Сегодня, 26 июля, российские оккупанты обстреляли Донецкую область. Они убили одного мужчину и ранили шестерых мирных жителей.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Прокуратура начала досудебное расследование.

По данным следствия, около 11:00, российские захватчики атаковали город Железное в Торецкой городской громаде. В результате попадания в частный жилой дом пострадала 71-летняя женщина. Она получила осколочные ранения. Ее 45-летний сын от полученных телесных повреждений умер на месте.

"Около 12:00 оккупационные войска обстреляли с. Васюковку Бахмутского района и Красногоровку. В первом населенном пункте 35-летнего мужчину с огнестрельным осколочным ранением доставили в больницу волонтеры. Сейчас пострадавший находится в коме первой степени. Во втором городе госпитализировали 21-летнего парня", — говорится в сообщении.

Через час под вражеским огнем оказался город Торецк. Женщина 70 лет и мужчина 43 лет получили множественные минно-взрывные травмы.

После этого российские оккупанты, в 17:15, обстреляли с. Соловьево Очеретинской ОТГ. В результате попадания снаряда в частный дом ранения получила 62-летняя женщина.

По предварительной информации, населенные пункты Донецкой области были обстреляны из артиллерии. В общем повреждено много жилых домов.

"Начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Погибший мужчина и последствия российского обстрела. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Пост Донецкой областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, российские войска снова терроризировали Харьковскую область. За последние 24 часа оккупанты, используя разное военное оборудование, атаковали поселки в Богодуховском, Харьковском, Чугуевском, Купянском, Лозовском и Изюмском районах.