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Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Донецьку область: загинула дитина

24 липня 2023 21:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Донецьку область: загинула дитина
Місце, по якому вдарили окупанти. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 24 липня, російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок чергової ворожої атаки загинула дитина.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Внаслідок атаки росіян травми різного ступеню отримали четверо дітей: 5-, 11- та 12-річні дівчатка і 11-річний хлопчик. За словами очільника Донецької ОВА, одну дитину врятувати не вдалося. 

Російські окупанти відкрили вогонь близько 19:00 по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Загарбники били з РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами. Кириленко наголосив, що ця зброя використовується для "знищення живої сили противника".

"Росіяни вкотре доводять, що воюють із цивільними, і у своєму бажанні вбивати не зупиняються ні перед чим.
Вкотре звертаюся до батьків: дітям у зоні бойових дій не місце! Подбайте про них — евакуюйтеся. Усе необхідне для цього надаємо", — додав Кириленко.

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Кров на місці обстрілу. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
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Допис Кириленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у результаті нічної атаки дронами на портову інфраструктуру Одеської області семеро людей постраждали. Медики надали допомогу двом постраждалим прямо на місці "прильоту", а п'ять осіб були госпіталізовані до лікарень.

Також ми писали, що у Головному управлінні розвідки попередили про можливі російські удари по енергетичних об'єктах України. Наразі окупанти проводять розвідувальному роботу та спостерігають за енергооб'єктами. 

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