Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Донецьку область: загинула дитина
Сьогодні, 24 липня, російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок чергової ворожої атаки загинула дитина.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Обстріл Донецької області
Внаслідок атаки росіян травми різного ступеню отримали четверо дітей: 5-, 11- та 12-річні дівчатка і 11-річний хлопчик. За словами очільника Донецької ОВА, одну дитину врятувати не вдалося.
Російські окупанти відкрили вогонь близько 19:00 по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Загарбники били з РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами. Кириленко наголосив, що ця зброя використовується для "знищення живої сили противника".
"Росіяни вкотре доводять, що воюють із цивільними, і у своєму бажанні вбивати не зупиняються ні перед чим.
Вкотре звертаюся до батьків: дітям у зоні бойових дій не місце! Подбайте про них — евакуюйтеся. Усе необхідне для цього надаємо", — додав Кириленко.
Нагадаємо, у результаті нічної атаки дронами на портову інфраструктуру Одеської області семеро людей постраждали. Медики надали допомогу двом постраждалим прямо на місці "прильоту", а п'ять осіб були госпіталізовані до лікарень.
Також ми писали, що у Головному управлінні розвідки попередили про можливі російські удари по енергетичних об'єктах України. Наразі окупанти проводять розвідувальному роботу та спостерігають за енергооб'єктами.