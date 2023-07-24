Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Донецьку область: загинула дитина

Місце, по якому вдарили окупанти. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Сьогодні, 24 липня, російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок чергової ворожої атаки загинула дитина.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Читайте також:

Обстріл Донецької області

Внаслідок атаки росіян травми різного ступеню отримали четверо дітей: 5-, 11- та 12-річні дівчатка і 11-річний хлопчик. За словами очільника Донецької ОВА, одну дитину врятувати не вдалося.

Російські окупанти відкрили вогонь близько 19:00 по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Загарбники били з РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами. Кириленко наголосив, що ця зброя використовується для "знищення живої сили противника".

"Росіяни вкотре доводять, що воюють із цивільними, і у своєму бажанні вбивати не зупиняються ні перед чим.

Вкотре звертаюся до батьків: дітям у зоні бойових дій не місце! Подбайте про них — евакуюйтеся. Усе необхідне для цього надаємо", — додав Кириленко.

Кров на місці обстрілу. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Допис Кириленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у результаті нічної атаки дронами на портову інфраструктуру Одеської області семеро людей постраждали. Медики надали допомогу двом постраждалим прямо на місці "прильоту", а п'ять осіб були госпіталізовані до лікарень.

Також ми писали, що у Головному управлінні розвідки попередили про можливі російські удари по енергетичних об'єктах України. Наразі окупанти проводять розвідувальному роботу та спостерігають за енергооб'єктами.