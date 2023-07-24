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Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Донецкую область: погиб ребенок

24 июля 2023 21:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Донецкую область: погиб ребенок
Место, по которому ударили оккупанты. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 24 июля, российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате очередной вражеской атаки погиб ребенок.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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В результате атаки россиян травмы разной степени получили четверо детей: 5-, 11- и 12-летние девочки и 11-летний мальчик. По словам главы Донецкой ОВА, одного ребенка спасти не удалось.

Российские оккупанты открыли огонь около 19:00 по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Захватчики били из РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами. Кириленко подчеркнул, что это оружие используется для "уничтожения живой силы противника".

"Россияне в очередной раз доказывают, что воюют с гражданскими, и в своем желании убивать не останавливаются ни перед чем. В который раз обращаюсь к родителям: детям в зоне боевых действий не место! Позаботьтесь о них — эвакуируйтесь. Все необходимое для этого предоставляем", — добавил Кириленко.

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Кровь на месте обстрела. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
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Пост Кириленко. Фото: скриншот

Напомним, в результате ночной атаки дронами на портовую инфраструктуру Одесской области семь человек пострадали. Медики оказали помощь двум пострадавшим прямо на месте "прилета", а пять человек были госпитализированы в больницы.

Также мы писали, что в Главном управлении разведки предупредили о возможных российских ударах по энергетическим объектам Украины. Сейчас оккупанты проводят разведывательную работу и наблюдают за энергообъектами.

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