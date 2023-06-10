Россияне 9 июня обстреляли Херсон, пострадали волонтеры

Оккупанты обстреляли Херсон, ранены волонтеры
Несмотря на то, что часть Херсона затоплена из-за подрыва Каховской ГЭС, россияне все равно продолжают обстреливать город. В результате атак 9 июня пострадали волонтеры, также вспыхнули пожары в жилых домах.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
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Отмечается, что вечером 9 июня обстрелы в Херсоне не утихали. В одном из микрорайонов города возникли пожары сразу в двух рядом жилых домах.
В течение двух часов спасателям удалось потушить пожар. На месте происшествия работало 5 единиц техники и 19 человек личного состава.
"Спасатели вынуждены были несколько раз возвращаться к тушению из-за повторных обстрелов со стороны оккупантов. Однако в течение двух часов пожары удалось потушить", — говорится в сообщении .
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Кадры с места происшествия. Фото: ГСЧС
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Кадры с места происшествия. Фото: ГСЧС
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Кадры с места происшествия. Фото: ГСЧС
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Кадры с места происшествия. Фото: ГСЧС
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Кадры с места происшествия. Фото: ГСЧС
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Кадры с места происшествия. Фото: ГСЧС
Как отмечает глава Херсонской ОГА Александр Проскудин, в результате обстрела Корабельного района в Херсоне пострадали волонтеры.
"Из-за российского артиллерийского удара травмированы двое мужчин, 52 и 25 лет. Это волонтеры, которые оказывали помощь людям, пострадавшим от подтопления", — говорится в сообщении.
В настоящее время медики оказывают необходимую помощь мужчинам.
Напомним, что в ночь на 10 июня россияне в очередной раз атаковали Одессу. В результате обстрела в городе погибли и ранены.
Также россияне ударили по Полтавщине. Имеются повреждения инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.