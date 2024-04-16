Окупанти обстріляли Херсонщину, серед поранених — дитина

Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото архівне: Олександр Прокудін\Telegram

Російські загарбники продовжують тероризувати Херсон та область. Минулої доби під прицілом ворога були житлові квартали регіону та інфраструктурні об'єкти. Внаслідок російської агресії двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Херсону та області

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Інженерне, Велетенське, Білоусове, Львове, Тягинку, Микільське, Одрадокам'янку, Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Веселе, Козацьке та місто Херсон", — сказав Прокудін, говорячи про обстріли населених пунктів.

Він додав, що внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали дев'ять приватних будинків Херсонщини. Також були влучання в об’єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення та автомобіль.

Крім того, через атаку двоє людей отримали поранення, одна з них — дитина.

Скриншот допису

Нагадаємо, у ніч із 15 на 16 квітня російські окупанти вкотре атакували Україну ударними БпЛА. Зокрема в Херсонській області повітряна тривога тривала більше двох годин.

До слова, 15 квітня у селі Лук'янці Харківської області пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого авіаудару постраждали шестеро осіб.