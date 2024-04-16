Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти обстріляли Херсонщину, серед поранених — дитина arrow

Окупанти обстріляли Херсонщину, серед поранених — дитина

16 квітня 2024 08:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти обстріляли Херсонщину, серед поранених — дитина
Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото архівне: Олександр Прокудін\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники продовжують тероризувати Херсон та область. Минулої доби під прицілом ворога були житлові квартали регіону та інфраструктурні об'єкти. Внаслідок російської агресії двоє людей отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

Читайте також:

Наслідки обстрілів Херсону та області

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Інженерне, Велетенське, Білоусове, Львове, Тягинку, Микільське, Одрадокам'янку, Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Веселе, Козацьке та місто Херсон", — сказав Прокудін, говорячи про обстріли населених пунктів. 

Він додав, що внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали дев'ять приватних будинків Херсонщини. Також були влучання в об’єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення та автомобіль.

Крім того, через атаку двоє людей отримали поранення, одна з них — дитина. 

Обстріли Херсонщини
Скриншот допису

Нагадаємо, у ніч із 15 на 16 квітня російські окупанти вкотре атакували Україну ударними БпЛА. Зокрема в Херсонській області повітряна тривога тривала більше двох годин.

До слова, 15 квітня у селі Лук'янці Харківської області пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого авіаудару постраждали шестеро осіб. 

війна
українці
Херсон
Україна
Херсонська область
війна в Україні
Олександр Прокудін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем