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Оккупанты обстреляли Херсонщину, среди раненых — ребенок

16 апреля 2024 08:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты обстреляли Херсонщину, среди раненых — ребенок
Последствия обстрела Херсонщины. Фото архивное: Александр Прокудин\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики продолжают терроризировать Херсон и область. За прошедшие сутки под прицелом врага были жилые кварталы региона и инфраструктурные объекты. В результате российской агрессии два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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"В минувшие сутки противник обстреливал Антоновку, Инженерное, Огромное, Белоусово, Львове, Тягинку, Никольское, Одрадокаменку, Кизомис, Днепровское, Янтарное, Белозерку, Веселое, Казацкое и город Херсон", — сказал Прокудин, говоря об обстрелах населенных.

Он добавил, что в результате обстрелов повреждения получили девять частных домов Херсонщины. Также попадания были в объекты критической инфраструктуры, почтовое отделение, складское помещение и автомобиль.

Кроме того, из-за атаки два человека получили ранения, один из них — ребенок.

Обстрелы Херсона
Скриншот поста

Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА. В частности, в Херсонской области воздушная тревога длилась более двух часов.

К слову, 15 апреля в селе Лукьянцы Харьковской области раздались взрывы. Впоследствии стало известно, что в результате вражеского авиаудара пострадали шесть человек.

война
украинцы
Херсон
Украина
Херсонская область
война в Украине
Александр Прокудин

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