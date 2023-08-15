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Окупанти обстріляли Краматорськ ракетами С-300: є загиблий

15 серпня 2023 10:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти обстріляли Краматорськ ракетами С-300: є загиблий
Обстріл Краматорська 14 серпня. Фото: Донецька обласна прокуратура
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 14 серпня пізно ввечері, близько 23:23, Краматорськ на Донеччині зазнав ракетної атаки з боку російських військових. Попередньо атака була зроблена з використанням ЗРК С-300.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Повідомляється, що внаслідок влучення ракет до складу, де знаходилася продукція, сталася масштабна пожежа на території розміром близько 2400 кв. м. Двоє працівників складу, зайнятих вантажними роботами, опинилися під уламками. Рятувальники змогли витягти тіло одного з них, тоді як доля другого поки що залишається незрозумілою. Також через інцидент 38-річна жінка, яка працювала на цьому складі, отримала поранення.

Також у прокуратурі повідомили, що за фактом обстрілу розпочалося досудове розслідування.

  • Обстріл Краматорська 14 серпня. Фото: Донецька обласна прокуратура
     
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Нагадаємо, що в ніч проти 15 серпня російські війська обстріляли Україну, зокрема Волинь. Станом на ранок є інформація про трьох загиблих мирних жителів.

Також ми повідомляли, що у Львові вночі 15 серпня пролунали потужні вибухи. Росія завдала по місту ракетного удару.

Пізніше стало відомо, що у Львові внаслідок ракетної атаки є попадання до житлових будинків. Рятувальні служби працюють на місці. Пізніше влада міста показала фото наслідків.

 

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