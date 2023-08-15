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Оккупанты обстреляли Краматорск ракетами С-300: есть погибший

15 августа 2023 10:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты обстреляли Краматорск ракетами С-300: есть погибший
Обстрел Краматорска 14 августа. Фото: Донецкая областная прокуратура
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 14 августа поздно вечером, около 23:23, Краматорск в Донецкой области подвергся ракетной атаке со стороны российских военных. Предварительно, атака была произведена с использованием ЗРК С-300.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Сообщается, что в результате попадания ракет в склад, где находилась продукция, произошел масштабный пожар на территории размером около 2400 кв. м. Двое работников склада, занятых грузовыми работами, оказались под обломками. Спасатели смогли извлечь тело одного из них, в то время как судьба второго пока остается неясной. Также из-за инцидента 38-летняя женщина, работавшая на этом складе, получила ранения.

Также в прокуратуре сообщили, что по факту обстрела началось досудебное расследование.

  • Обстрел Краматорска 14 августа. Фото: Донецкая областная прокуратура
     
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Напомним, что в ночь на 15 августа российские войска обстреляли Украину, в частности Волынь. По состоянию на утро есть информация о трех погибших мирных жителях.

Также мы сообщали, что во Львове ночью 15 августа прогремели мощные взрывы. Россия нанесла по городу ракетный удар.

Позже стало известно, что во Львове в результате ракетной атаки есть попадания в жилые дома. Спасательные службы работают на месте. Позже власти города показали фото последствий

 

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