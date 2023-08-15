Ракетная атака по Львову: есть попадания в жилые дома
15 августа 2023 06:28
Последствия ракетной атаки во Львове. Фото: Андрей Садовый/Telegram
Во Львове в результате ракетной атаки есть попадания в жилые дома. Спасательные службы работают на месте.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
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По словам мэра Львова, на верхних этажах поврежденных домов возник пожар.
"Есть попадание в жилые дома. На верхних этажах — пожар. Эвакуируем людей. Все службы на месте", — сообщил Садовый.
Напомним, во Львове ночью 15 августа прогремели мощные взрывы. Россия нанесла по городу ракетный удар.
Также напомним, что в результате ракетной атаки в ночь на 6 июля во Львове также было попадание в жилой дом.