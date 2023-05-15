Окупанти обстріляли Миколаївську область, є влучення, — Віталій Кім

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: facеbook/ Віталій Кім

Минулої доби ворожі сили завдали серії артилерійських та мінометних ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївської області. Постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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У ніч проти 15 травня, о 00:10, стався обстріл із реактивної системи залпового вогню по одному з населених пунктів Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Баштанському районі близько 10.30 також стався обстріл. Снігурівська громада стала об'єктом нападу, і внаслідок обстрілу було зафіксовано попадання поблизу цього населеного пункту. Ніхто з місцевих жителів не постраждав від цієї події.

"Миколаїв, а також Первомайський та Вознесенський райони протягом минулого дня та ночі перебували у порівняно спокійному стані", — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, що Миколаївський хлібзавод, який постраждав внаслідок обстрілу в ніч проти 13 травня, вже готується випікати хліб. Замовлення на хлібобулочні вироби вже почали надходити.

Також ми писали, що в Миколаївській області на російських вибухових пристроях підірвалися два трактори. Внаслідок інциденту травмувалася одна людина.