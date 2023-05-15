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Окупанти обстріляли Миколаївську область, є влучення, — Віталій Кім

15 травня 2023 09:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти обстріляли Миколаївську область, є влучення, — Віталій Кім
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: facеbook/ Віталій Кім
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Минулої доби ворожі сили завдали серії артилерійських та мінометних ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївської області. Постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Обстріл Миколаївської області

У ніч проти 15 травня, о 00:10, стався обстріл із реактивної системи залпового вогню по одному з населених пунктів Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Баштанському районі близько 10.30 також стався обстріл. Снігурівська громада стала об'єктом нападу, і внаслідок обстрілу було зафіксовано попадання поблизу цього населеного пункту. Ніхто з місцевих жителів не постраждав від цієї події.

"Миколаїв, а також Первомайський та Вознесенський райони протягом минулого дня та ночі перебували у порівняно спокійному стані", — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, що Миколаївський хлібзавод, який постраждав внаслідок обстрілу в ніч проти 13 травня, вже готується випікати хліб. Замовлення на хлібобулочні вироби вже почали надходити.

Також ми писали, що в Миколаївській області на російських вибухових пристроях підірвалися два трактори. Внаслідок інциденту травмувалася одна людина.

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