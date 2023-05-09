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В Николаевской области на российских минах подорвались тракторы

9 мая 2023 12:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Николаевской области на российских минах подорвались тракторы
Предупредительная табличка с надписью "Стоп мины!". Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Николаевской области на российских взрывных устройствах подорвались два трактора. В результате инцидента травмировался один человек.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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На российских минах подорвались тракторы

В селе Высунск во время земляных работ в поле мужчина 1984 года рождения наехал трактором на неизвестный взрывоопасный предмет. К счастью, повреждения получила только техника.

К тому же между селами Любомировка и Новогригорьевка произошел такой же инцидент. В результате взрыва тракторист 1969 года получил минно-взрывную травму. Мужчина госпитализирован в больницу.

Место происшествия, где взорвался трактор
Место происшествия, где подорвался трактор. Фото: ГСЧС

"Призываем жителей деоккупированных населенных пунктов помнить о высокой минной опасности, в том числе не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек, другие открытые местности, особенно те, которые были оккупированы или где шли боевые действия, или которые находились под вражеской оккупацией", — говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 6 мая, в Харьковской области тракторист подорвался на вражеской мине. Харьковская окружная прокуратура начала расследование.

Также мы писали, что 5 мая в Бериславском районе Херсонской области тракторист подорвался на мине. Мужчина ранен и его срочно доставили в больницу.

Добавим, что Министерство обороны Украины работает над ускорением процесса разминирования, в частности путем привлечения международных неприбыльных организаций. Гуманитарное разминирование составляет первый шаг к возрождению и восстановлению освобожденных регионов.

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