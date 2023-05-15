Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты обстреляли Николаевскую область, есть попадания, — Виталий Ким arrow

Оккупанты обстреляли Николаевскую область, есть попадания, — Виталий Ким

15 мая 2023 09:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты обстреляли Николаевскую область, есть попадания, — Виталий Ким
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: facеbook/ Виталий Ким
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За прошедшие сутки вражеские силы нанесли серию артиллерийских и минометных ударов по акватории Очаковской громады Николаевской области. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Читайте также:

Обстрел Николаевской области

В ночь на 15 мая, в 00:10, произошел обстрел из реактивной системы залпового огня по одному из населенных пунктов Очаковской громады. Пострадавших нет.

В Баштанском районе около 10:30 также произошел обстрел. Снигиревская громада стала объектом нападения, и в результате обстрела было зафиксировано попадание вблизи данного населенного пункта. Никто из местных жителей не пострадал от этого происшествия.

"Николаев, а также Первомайский и Вознесенский районы в течение прошлого дня и ночи находились в сравнительно спокойном состоянии", — сказал Виталий Ким.

Напомним, что Николаевский хлебзавод, пострадавший в результате обстрела в ночь на 13 мая, уже готовится выпекать хлеб. Заказы на хлебобулочные изделия уже начали поступать.

Также мы писали, что в Николаевской области на российских взрывных устройствах подорвались два трактора. В результате инцидента травмировался один человек.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас