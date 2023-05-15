Оккупанты обстреляли Николаевскую область, есть попадания, — Виталий Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: facеbook/ Виталий Ким

За прошедшие сутки вражеские силы нанесли серию артиллерийских и минометных ударов по акватории Очаковской громады Николаевской области. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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В ночь на 15 мая, в 00:10, произошел обстрел из реактивной системы залпового огня по одному из населенных пунктов Очаковской громады. Пострадавших нет.

В Баштанском районе около 10:30 также произошел обстрел. Снигиревская громада стала объектом нападения, и в результате обстрела было зафиксировано попадание вблизи данного населенного пункта. Никто из местных жителей не пострадал от этого происшествия.

"Николаев, а также Первомайский и Вознесенский районы в течение прошлого дня и ночи находились в сравнительно спокойном состоянии", — сказал Виталий Ким.

Напомним, что Николаевский хлебзавод, пострадавший в результате обстрела в ночь на 13 мая, уже готовится выпекать хлеб. Заказы на хлебобулочные изделия уже начали поступать.

Также мы писали, что в Николаевской области на российских взрывных устройствах подорвались два трактора. В результате инцидента травмировался один человек.