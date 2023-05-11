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Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії: в ОВА розповіли про наслідки

11 травня 2023 09:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії: в ОВА розповіли про наслідки
Наслідки обстрілів Нікополя. Фото: Дніпропетровська ОВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Увечері та вночі проти 11 травня під ударом ворожої артилерії був Нікополь Дніпропетровської області. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Як відомо, внаслідок обстрілів у місті пошкоджені три приватні будинки, чотири господарські споруди та авто. Також обірвана лінія електропередач.

  • Наслідки обстрілів Нікополя. Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки обстрілів Нікополя. Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки обстрілів Нікополя. Фото: Дніпропетровська ОВА
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"По БпЛА агресора відпрацювали наші захисники. Вночі збили над областю один дрон. Наші Сили Оборони за понад рік повномасштабного вторгнення стали тільки сильнішими та професійнішими. Держава — міцнішою. Нашого Президента транслюють у найвпливовіших світових виданнях як людину, яка разом зі своїм народом бореться за волю та свободу", — сказав Лисак.

Він підкреслив, що російську армію чекає тільки поразка та зневага.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 10 травня, окупанти завдали ракетного удару з пускової установки С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, що на Донеччині. Також ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з РСЗВ по Херсонській області.

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