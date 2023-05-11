Оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии: в ОВА рассказали о последствиях

Последствия обстрела Никополя. Фото: Днепропетровская ОВА

Вечером и ночью против 11 мая под ударом вражеской артиллерии был Никополь Днепропетровской области. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Как известно, в результате обстрелов в городе повреждены три частных дома, четыре хозяйственных постройки и авто. Также оборвана линия электропередач.

Последствия обстрела Никополя. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия обстрела Никополя. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия обстрела Никополя. Фото: Днепропетровская ОВА 1/3 _ 3

"По БпЛА агрессора отработали наши защитники. Ночью сбили над областью один дрон. Наши Силы Обороны за год полномасштабного вторжения стали только сильнее и профессиональнее. Государство — крепче. Нашего Президента транслируют в самых влиятельных мировых изданиях как человека, который вместе со своим народом борется за свободу", — сказал Лысак.

Он подчеркнул, что российской армии предстоит только поражение и пренебрежение.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 мая, оккупанты нанесли ракетный удар с пусковой установки С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки в Донецкой области. Также враг нанес 45 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из РСЗО по Херсонской области.