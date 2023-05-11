Ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з РСЗВ по Херсонщині, — Генштаб ЗСУ

Ракета злітає. Фото: УНІАН

Упродовж минулої доби окупанти завдали ракетного удару з пускової установки С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, що на Донеччині. Також росіяни ударили по Херсонщині, внаслідок чого постраждало мирне населення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Деталі

"Ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Зазначається, що внаслідок обстрілів "постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура".

Крім того, Генштаб попереджає про високу ймовірність подальших обстрілів окупантів по всій території України та закликає берегти себе.

Нагадаємо, що Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що український дрон у Бахмуті взяв у полон окупанта. Це сталося, коли солдат помітив дрон і почав демонструвати своїми рухами наміри здатися.

Також ми повідомляли, що за даними американського видання The Washington Post, Велика Британія має намір поставити Україні ракети далекого радіусу дії на 300 км. Якщо це станеться, це дасть змогу ЗСУ бити вглиб окупованих територій, включно із Кримом по скупченню ворога, військових складах та боєприпасах.

Додамо, що часта бавовна на окупованому півдні означає початок контрнаступу України. Чим більше логістики ворога буде зруйновано — тим легше українським військам буде звільняти окуповані РФ території.