Окупанти обстріляли Очаків із артилерії: що відомо

Обстріл Очакова з артилерії. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Увечері 12 квітня російські війська здійснили черговий ракетний обстріл міста Очаків у Миколаївській області України. На місці події працюють рятувальні служби.

Про це повідомив керівник поліції області Сергій Шайхет.

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Обстріл було здійснено з РСЗВ, а періодичність таких нападів дедалі більше. На момент публікації невідомо, чи є жертви та руйнування, але на місці події вже працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, що 7 квітня окупанти вже обстріляли Очаків Миколаївської області, при цьому постраждали житлові будинки та інфраструктура міста. Місцевим мешканцям рекомендують пройти в укриття та зберігати спокій. Ситуація на сході України залишається напруженою, попри зусилля міжнародної спільноти та українського уряду у вирішенні конфлікту.

Нагадаємо, що протягом дня, 12 квітня, росіяни здійснили сім обстрілів Сумської області. Існують значні руйнування.

Як зазначили у Сумській ОВА, протягом 12 квітня росіяни обстріляли Білопільську, Новослобідську, Середино-Будську, Миропільську та Есманську громади Сумської області.