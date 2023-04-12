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Оккупанты обстреляли Очаков из артиллерии: что известно

12 апреля 2023 23:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты обстреляли Очаков из артиллерии: что известно
Обстрел Очакова из артиллерии. Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вечером 12 апреля российские войска осуществили очередной ракетный обстрел города Очаков в Николаевской области Украины. На месте происшествия работают спасательные службы.

Об этом сообщил руководитель полиции области Сергей Шайхет

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Обстрел был совершен из РСЗО, а периодичность таких нападений становится все больше. На момент публикации неизвестно, есть ли жертвы и разрушения, но на месте происшествия уже работают спасательные службы.

Напомним, что 7 апреля оккупанты уже обстреляли Очаков Николаевской области, при этом пострадали жилые дома и инфраструктура города. Местным жителям рекомендуют пройти в укрытие и сохранять спокойствие. Ситуация на востоке Украины остается напряженной, несмотря на усилия международного сообщества и украинского правительства в нахождении решения конфликта.

Напомним, что в течение дня, 12 апреля, россияне совершили семь обстрелов Сумской области. Есть значительные разрушения.

Как отметили в Сумской ОВА, в течение 12 апреля россияне обстреляли Белопольскую, Новослободскую, Середино-Будскую, Миропольскую и Эсманскую общины Сумской области.

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