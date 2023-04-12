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Войска РФ за сутки семь раз обстреляли Сумскую область: зафиксировано более 70 "прилетов"

12 апреля 2023 23:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Войска РФ за сутки семь раз обстреляли Сумскую область: зафиксировано более 70 "прилетов"
Последствия обстрела Сумской области российскими оккупантами 11 апреля. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В течение дня, 12 апреля, россияне совершили семь обстрелов Сумской области. Есть значительные разрушения.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

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Как отметили в ОВА, в течение 12 апреля россияне обстреляли Белопольскую, Новослободскую, Середино-Будскую, Миропольскую и Эсманскую общины Сумской области.

В общей сложности зафиксировано 75 прилетов из минометов, артиллерии и РСЗО. К сожалению, есть значительные разрушения. К счастью, обошлось без жертв.

Эсманская община

В результате обстрела общины из артиллерии (зафиксировано два прилета), повреждены АЗС.

Миропольская община

В результате артобстрела общины (десять прилетов) повреждены два частных домохозяйства.

"По сообщениям военных, формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено. Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", — рассказывают в Сумской ОВА.

Напомним, 12 апреля в Генштабе рассказали об обстрелах оккупантов в течение суток. За эти сутки враг нанес 19 авиационных ударов.

Среди гражданского населения ранены.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины", — подчеркнули в Генштабе.

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