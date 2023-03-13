Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини: є загиблі серед цивільних

Наслідки ракетного удару рф по селищу на Сумщині

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Внаслідок атак одна людина загинула, ще четверо цивільних — поранені.

Про це інформує Оперативне командування "Північ".

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Військові зафіксували 20 "приходів" з 09:15 до 09:50 зі ствольної артилерії у районі селища Михальчина Слобода, що на Чернігівщині.

"Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, в ОК "Північ" розповіли про 14 "приходів", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі села Старікове, що на Сумщині. Також відомо про сім мінометних "приходів" в районі Бачівська.

На жаль, без жертв серед цивільного населення не обійшлося. Через ракетний удар росії по селищу Зноб-Новгородське загинула одна людина, ще четверо — отримали поранення.

Відомо, що удар завдано в районі місцевого професійно-аграрного ліцею.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти зранку обстріляли з реактивної системи залпового вогню селище на Миколаївщині. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.