Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины: есть погибшие среди гражданских

Последствия ракетного удара рф по поселку на Сумщине

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать приграничье Черниговской и Сумской областей. В результате атак один человек погиб, еще четверо гражданских — ранены.

Об этом информирует Оперативное командование "Север".

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Военные зафиксировали 20 "приходов" с 09:15 до 09:50 из ствольной артиллерии в районе поселка Михальчина Слобода Черниговской области.

"Потерь среди л/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ОК "Север" рассказали о 14 "прилетах", вероятно, из ствольной артиллерии, в районе села Стариковое Сумской области. Также известно о семи минометных "прилетах" в районе Бачевска.

К сожалению, без жертв среди гражданского населения не обошлось. Из-за ракетного удара россии по поселку Зноб-Новгородское погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Известно, что удар был нанесен в районе местного профессионально-аграрного лицея.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты утром обстреляли из реактивной системы залпового огня поселок на Николаевщине. В результате атаки погибли два человека.