Окупанти обстріляли Донецьку область: є поранені та значні руйнування
Упродовж доби, 12 березня, окупанти неодноразово обстрілювали Донецьку область. Внаслідок ворожих атак поранено семеро людей.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
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Донецький напрямок
За словами Кириленка, на Донецькому напрямку росіяни обстріляли Курахове і завдали авіаракетних ударів по Ласточкиному та Красногорівці Очеретинської громади. На щасті, обійшлося без жертв.
"Зранку росіяни тричі обстріляли Авдіївку з артилерії, у тому числі касетними боєприпасами, а також завдали ааіаракетного удару по території АКХЗ", — повідомив голова ОВА.
Горлівський напрямок
На Горлівському напрямку поранено чотири людини в Бахмуті. Також відомо про пошкодження трьох багатоповерхівок та адмінбудівлі.
У Костянтинівці поранено одну людину, пошкоджено 12 приватних та чотири багатоповерхові будинки.
"Зранку відбувся обстріл Никифорівки Соледарської громади, гучно було на околицях Часовоярської та Торецької громад", — додав Кириленко.
Лисичанський напрямок
На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Зарічному Лиманської громади, пошкоджено будинки у Сіверську та населених пунктах громади.
Всього за добу росіяни поранили сім жителів Донеччини.
Наслідки руйнувань
Нагадаємо, 11 березня, росіяни вкотре обстріляли міста і села Донецької області. Загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.
Фото: Павло Кириленко/ Telegram