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Окупанти обстріляли Донецьку область: є поранені та значні руйнування

13 березня 2023 10:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Наслідки обстрілів Донеччини
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж доби, 12 березня, окупанти неодноразово обстрілювали Донецьку область. Внаслідок ворожих атак поранено семеро людей.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко

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Донецький напрямок

За словами Кириленка, на Донецькому напрямку росіяни обстріляли Курахове і завдали авіаракетних ударів по Ласточкиному та Красногорівці Очеретинської громади. На щасті, обійшлося без жертв.

"Зранку росіяни тричі обстріляли Авдіївку з артилерії, у тому числі касетними боєприпасами, а також завдали ааіаракетного удару по території АКХЗ", — повідомив голова ОВА.

Горлівський напрямок

На Горлівському напрямку поранено чотири людини в Бахмуті. Також відомо про пошкодження трьох багатоповерхівок та адмінбудівлі.

У Костянтинівці поранено одну людину, пошкоджено 12 приватних та чотири багатоповерхові будинки.

"Зранку відбувся обстріл Никифорівки Соледарської громади, гучно було на околицях Часовоярської та Торецької громад", — додав Кириленко.

Лисичанський напрямок

На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Зарічному Лиманської громади, пошкоджено будинки у Сіверську та населених пунктах громади.

Всього за добу росіяни поранили сім жителів Донеччини. 

Наслідки руйнувань

обстріли Донеччини

обстріли Донеччини

обстріли Донеччини

обстріли Донеччини

Нагадаємо, 11 березня, росіяни вкотре обстріляли міста і села Донецької області. Загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Фото: Павло Кириленко/ Telegram

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