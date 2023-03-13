Окупанти обстріляли Донецьку область: є поранені та значні руйнування

Наслідки обстрілів Донеччини

Упродовж доби, 12 березня, окупанти неодноразово обстрілювали Донецьку область. Внаслідок ворожих атак поранено семеро людей.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Донецький напрямок

За словами Кириленка, на Донецькому напрямку росіяни обстріляли Курахове і завдали авіаракетних ударів по Ласточкиному та Красногорівці Очеретинської громади. На щасті, обійшлося без жертв.

"Зранку росіяни тричі обстріляли Авдіївку з артилерії, у тому числі касетними боєприпасами, а також завдали ааіаракетного удару по території АКХЗ", — повідомив голова ОВА.

Горлівський напрямок

На Горлівському напрямку поранено чотири людини в Бахмуті. Також відомо про пошкодження трьох багатоповерхівок та адмінбудівлі.

У Костянтинівці поранено одну людину, пошкоджено 12 приватних та чотири багатоповерхові будинки.

"Зранку відбувся обстріл Никифорівки Соледарської громади, гучно було на околицях Часовоярської та Торецької громад", — додав Кириленко.

Лисичанський напрямок

На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Зарічному Лиманської громади, пошкоджено будинки у Сіверську та населених пунктах громади.

Всього за добу росіяни поранили сім жителів Донеччини.

Наслідки руйнувань

Нагадаємо, 11 березня, росіяни вкотре обстріляли міста і села Донецької області. Загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Фото: Павло Кириленко/ Telegram