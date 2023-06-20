Окупанти обстріляли рятувальників у Херсоні, є загиблий

На Херсонщині Росія обстріляла рятувальників, які розчищали мул

Росія продовжує вести терорестичні дії на українській території. Сьогодні, 20 червня, у Херсоні російські військові обстріляли рятувальників, які розчищали мул.

Про це повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 7 співробітників постраждали.

Шестеро перебувають у важкому стані.

РФ обстріляла рятувальників у Херсоні. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що вівторок, 20 червня, росіяни вкотре обстріляли Херсон. Окупаційні сили розпочали обстріл житлових районів міста, завдаючи артилерійські удари по мирних об'єктах.

Додамо, що внаслідок підриву Каховської ГЕС під водою опинилося десяток населених пунктів у Херсонській області. На тимчасово окупованій частині регіону росіяни відмовляють у евакуації мешканцям, які не мають паспорта РФ. Через це в Олешках відомо вже про декілька сотень загиблих.