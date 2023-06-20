Новий обстріл Херсона: загинув цивільний, під вогонь потрапили медики "швидкої"
У вівторок, 20 червня, росіяни вкотре обстріляли Херсон. Окупаційні сили розпочали обстріл житлових районів міста, завдаючи артилерійські удари по мирних об'єктах.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Росіяни обстріляли Херсон
За словами Прокудіна, будинки місцевих жителів, дитячий садок, освітня інституція та автосервіс стали ціллю ворожої артилерії.
Також голова Херсонської ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу загинув 27-річний мирний житель.
Крім того, бригада швидкої медичної допомоги, яка прямувала на допомогу обстріляним жителям Херсона, опинилася у зоні агресії. Попри критичні умови, в яких вони опинилися, працівники охорони здоров'я залишилися неушкодженими.
Прокуратура розпочала розслідування
Херсонська прокуратура вже розпочала розслідування за фактом порушення законів та батьків війни.
За даними слідства, близько 11:00 агресори з тимчасово окупованих територій Херсонщини розпочали мінометний обстріл адміністративного центру області.
У ході атаки, спрямованої проти одного із міських мікрорайонів, загинув молодий чоловік.
Нагадаємо, що 16 червня росіяни масовано обстріляли Херсон. Внаслідок атаки постраждали 23 особи, серед них — троє дітей. Під час обстрілу окупанти пошкодили медустанову, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автомобілі, а також лінії електропередач.
Людей, які постраждали внаслідок атаки, госпіталізували. Троє перебувають у тяжкому стані, решта отримали середні чи легкі травми.
До цього росіяни обстрілювали житлові квартали у Херсоні. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про шістьох постраждалих.