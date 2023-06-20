Новий обстріл Херсона: загинув цивільний, під вогонь потрапили медики "швидкої"

Наслідки обстрілу Херсона Фото: Херсонська обласна прокуратура

У вівторок, 20 червня, росіяни вкотре обстріляли Херсон. Окупаційні сили розпочали обстріл житлових районів міста, завдаючи артилерійські удари по мирних об'єктах.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, будинки місцевих жителів, дитячий садок, освітня інституція та автосервіс стали ціллю ворожої артилерії.

Також голова Херсонської ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу загинув 27-річний мирний житель.

Крім того, бригада швидкої медичної допомоги, яка прямувала на допомогу обстріляним жителям Херсона, опинилася у зоні агресії. Попри критичні умови, в яких вони опинилися, працівники охорони здоров'я залишилися неушкодженими.

Повідомлення Олександра Прокудіна. Фото: скріншот

Прокуратура розпочала розслідування

Херсонська прокуратура вже розпочала розслідування за фактом порушення законів та батьків війни.

За даними слідства, близько 11:00 агресори з тимчасово окупованих територій Херсонщини розпочали мінометний обстріл адміністративного центру області.

У ході атаки, спрямованої проти одного із міських мікрорайонів, загинув молодий чоловік.

Наслідки обстрілу Херсона Фото: скріншот

Нагадаємо, що 16 червня росіяни масовано обстріляли Херсон. Внаслідок атаки постраждали 23 особи, серед них — троє дітей. Під час обстрілу окупанти пошкодили медустанову, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автомобілі, а також лінії електропередач.

Людей, які постраждали внаслідок атаки, госпіталізували. Троє перебувають у тяжкому стані, решта отримали середні чи легкі травми.

До цього росіяни обстрілювали житлові квартали у Херсоні. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про шістьох постраждалих.