Оккупанты обстреляли спасателей в Херсоне, есть погибший
Россия продолжает проводить террористические действия на украинской территории. Сегодня, 20 июня, в Херсоне российские военные обстреляли спасателей, расчищавших ил.
Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
РФ обстреляла спасателей
В результате артобстрела погиб 1 сотрудник ГСЧС, еще 7 сотрудников пострадали.
Шесть находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее мы писали, что вторник, 20 июня, россияне в очередной раз обстреляли Херсон . Оккупационные силы начали обстрел жилых районов города, нанося артиллерийские удары по мирным объектам.
В результате подрыва Каховской ГЭС под водой оказалось десяток населенных пунктов в Херсонской области. На временно оккупированной части региона россияне отказывают в эвакуации жителям, у которых нет паспорта РФ. Из-за этого в Олешках известно уже о нескольких сотнях погибших.