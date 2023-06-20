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Оккупанты обстреляли спасателей в Херсоне, есть погибший

20 июня 2023 16:17
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Оккупанты обстреляли спасателей в Херсоне, есть погибший
В Херсонской области Россия обстреляла спасателей, которые расчищали ил
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Россия продолжает проводить террористические действия на украинской территории. Сегодня, 20 июня, в Херсоне российские военные обстреляли спасателей, расчищавших ил.

Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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В результате артобстрела погиб 1 сотрудник ГСЧС, еще 7 сотрудников пострадали.

Шесть находятся в тяжелом состоянии.

 

РФ обстреляла спасателей в Херсоне Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что вторник, 20 июня, россияне в очередной раз обстреляли Херсон . Оккупационные силы начали обстрел жилых районов города, нанося артиллерийские удары по мирным объектам.

В результате подрыва Каховской ГЭС под водой оказалось десяток населенных пунктов в Херсонской области. На временно оккупированной части региона россияне отказывают в эвакуации жителям, у которых нет паспорта РФ. Из-за этого в Олешках известно уже о нескольких сотнях погибших.

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