Окупанти обстріляли школи та лікарні на Миколаївщині, — Віталій Кім

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Facebook/Віталій Кім

У ніч проти 16 квітня громада Снігурівки Миколаївської області стала об'єктом ворожих ракетних обстрілів. Повідомляється, що окупанти використали С-300 у своїх діях, внаслідок чого загинули двоє підлітків 2005 року народження, та були пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Обстріл Снігурівської громади

Згідно з інформацією, яку повідомив голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім, обстріл було направлено на один із населених пунктів громади Снігурівка. Внаслідок інциденту також було пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки у місті Снігурівка.

За попередніми даними, не було інформації про постраждалих серед людей, які перебували у цих будівлях під час обстрілу.

Нагадаємо, що протягом останніх кількох тижнів на сході України продовжуються бойові дії між Збройними силами України та російськими військовими.

Російська армія неодноразово порушувала перемир'я, діючи суперечливим загальноприйнятим нормам права шляхом. Конфлікт, який розпочався у 2014 році після входження Росії до складу Криму, вже забрав життя тисяч українців та призвів до руйнування інфраструктури у багатьох областях країни.

Нагадаємо, що ввечері 12 квітня російські війська здійснили черговий ракетний обстріл міста Очаків у Миколаївській області України. На місці події працюють рятувальні служби.