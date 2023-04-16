Оккупанты обстреляли школы и больницы в Николаевской области, — Виталий Ким
В ночь на 16 апреля громада Снигиревки Николаевской области стала объектом вражеских ракетных обстрелов. Сообщается, что оккупанты использовали С-300 в своих действиях, в результате чего погибли двое подростков 2005 года рождения, и были повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Обстрел Снигиревской громады
Согласно информации, которую сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким, обстрел был направлен на один из населенных пунктов громады Снигиревка. В результате инцидента также были повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома в городе Снигиревка.
По предварительным данным, не было информации о пострадавших среди людей, которые находились в этих зданиях во время обстрела.
Напомним, что в течение последних нескольких недель на востоке Украины продолжаются боевые действия между Вооруженными силами Украины и российскими военными.
Российская армия неоднократно нарушала перемирие, действуя противоречащим общепринятым нормам права методом. Конфликт, который начался в 2014 году после вхождения России в состав Крыма, уже забрал жизни тысяч украинцев и привел к разрушению инфраструктуры во многих областях страны.
Напомним, что вечером 12 апреля российские войска осуществили очередной ракетный обстрел города Очаков в Николаевской области Украины. На месте происшествия работают спасательные службы.