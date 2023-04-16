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Оккупанты обстреляли школы и больницы в Николаевской области, — Виталий Ким

16 апреля 2023 08:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты обстреляли школы и больницы в Николаевской области, — Виталий Ким
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Facebook/Виталий Ким
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 16 апреля громада Снигиревки Николаевской области стала объектом вражеских ракетных обстрелов. Сообщается, что оккупанты использовали С-300 в своих действиях, в результате чего погибли двое подростков 2005 года рождения, и были повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Обстрел Снигиревской громады

Согласно информации, которую сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким, обстрел был направлен на один из населенных пунктов громады Снигиревка. В результате инцидента также были повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома в городе Снигиревка.

По предварительным данным, не было информации о пострадавших среди людей, которые находились в этих зданиях во время обстрела.

Напомним, что в течение последних нескольких недель на востоке Украины продолжаются боевые действия между Вооруженными силами Украины и российскими военными. 

Российская армия неоднократно нарушала перемирие, действуя противоречащим общепринятым нормам права методом. Конфликт, который начался в 2014 году после вхождения России в состав Крыма, уже забрал жизни тысяч украинцев и привел к разрушению инфраструктуры во многих областях страны.

Напомним, что вечером 12 апреля российские войска осуществили очередной ракетный обстрел города Очаков в Николаевской области Украины. На месте происшествия работают спасательные службы.

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