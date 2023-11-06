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Окупанти обстріляли Сумщину з артилерії, загинула людина

6 листопада 2023 13:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти обстріляли Сумщину з артилерії, загинула людина
Російський окупант стріляє з артилерії. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури м. Середина-Буда Сумської області. Внаслідок ворожої атаки загинула людина.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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"За даними слідства, 6 листопада 2023 року близько 8:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури м. Середина-Буда на Сумщині", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки ворога 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Вона померла в кареті швидкої допомоги.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато є досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

обстріл Сумщини
Поранена внаслідок атаки. Фото: обласна прокуратура

Нагадаємо, що за минулу добу російські окупанти випустили по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб. Це рекордна кількість від початку війни. Внаслідок обстрілів восьмеро людей поранені.

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