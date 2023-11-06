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Оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии, погиб человек

6 ноября 2023 13:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии, погиб человек
Российский оккупант стреляет из артиллерии. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты осуществили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры г. Середина-Буда Сумской области. В результате вражеской атаки погиб человек.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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"По данным следствия, 6 ноября 2023 года около 8:00 оккупанты произвели артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры г. Середина-Буда в Сумской области", — говорится в сообщении.

В результате атаки врага 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Она скончалась в карете скорой помощи.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

обстрел Сумщины
Раненная в результате атаки. Фото: областная прокуратура

Напомним, что за минувшие сутки российские оккупанты выпустили по населенным пунктам Херсонщины 87 авиабомб. Это рекордное количество с начала войны. В результате обстрелов восемь человек ранены.

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