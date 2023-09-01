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Окупанти обстріляли Сумську область: поранені люди

1 вересня 2023 18:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Сумську область: поранені люди
Наслідки російського обстрілу. Фото: Офіс генпрокурора
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 1 вересня, близько 12:00 російські окупанти обстріляли Сумську область. Внаслідок ворожої атаки є поранені люди.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. 

"За даними слідства, 1 вересня 2023 року близько 12:00 окупанти з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл м. Середина-Буда Шосткинського району", — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора розповіли, що внаслідок атаки РФ осколкові поранення отримали четверо місцевих жителів. Ворог пошкодив 16 багатоквартирних будинків, 12 приватних домогосподарств, обʼєкт критичної інфраструктури, п'ять адміністративних будівель та установ, три заклади освіти, магазини та транспортні засоби. 

Правоохоронці отримали понад 100 повідомлень про пошкодження майна українців.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до УСБУ в Сумській області", — йдеться у повідомленні.

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Наслідки російського обстрілу. Фото: Офіс генпрокурора
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Наслідки російського обстрілу. Фото: Офіс генпрокурора
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Наслідки російського обстрілу. Фото: Офіс генпрокурора
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Наслідки російського обстрілу. Фото: Офіс генпрокурора
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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Харківщини: Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський, Харківський. Протягом доби ворог застосовував проти мирного населення керовані авіабомби та РСЗВ.

Також ми писали, що вночі 30 серпня Росія вдалася до масованої, комбінованої атаки України за допомогою БпЛА та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 ворожих цілей, однак внаслідок падіння уламків у Києві виникли пожежі, а також є загиблі та травмовані.

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