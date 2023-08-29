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Окупанти обстріляли лікарню на Чернігівщині

29 серпня 2023 18:58
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Козюк Тетяна
редактор
Окупанти обстріляли лікарню на Чернігівщині
Наслідки обстрілу лікарні у Торецьку. Фото архівне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вівторок, 29 серпня, російські терористи обстріляли медичний заклад на Чернігівщині. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється. 

Про це повідомив очільник Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус. 

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Окупанти обстріляли лікарню на Чернігівщині

Повідомляється, що росіяни атакували місто Семенівка, що на Чернігівщині, у другій половині дня. Там вони поцілили по медичному закладу, обстрілявши хірургічний корпус місцевої лікарні.

Наразі, інформація щодо наслідків терористичної атаки уточнюється. 

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Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 серпня внаслідок артилерійського обстрілу міста Куп'янськ на Харківщині загинув цивільний чоловік 45 років. Пошкоджено будівлі м’ясокомбінату, де загиблий працював охоронцем. 

Також ми писали, що російські загарбники протягом 28 серпня вбили у Донецькій області п'ятьох мирних мешканців. Ще чотирьох людей було поранено.

Додамо, що 28 серпня, російські терористи обстріляли Марганецьку громаду та місто Нікополь, що на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі. 

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