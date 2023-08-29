Наслідки обстрілу лікарні у Торецьку. Фото архівне: google

У вівторок, 29 серпня, російські терористи обстріляли медичний заклад на Чернігівщині. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

Читайте також:

Окупанти обстріляли лікарню на Чернігівщині

Повідомляється, що росіяни атакували місто Семенівка, що на Чернігівщині, у другій половині дня. Там вони поцілили по медичному закладу, обстрілявши хірургічний корпус місцевої лікарні.

Наразі, інформація щодо наслідків терористичної атаки уточнюється.

Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 серпня внаслідок артилерійського обстрілу міста Куп'янськ на Харківщині загинув цивільний чоловік 45 років. Пошкоджено будівлі м’ясокомбінату, де загиблий працював охоронцем.

Також ми писали, що російські загарбники протягом 28 серпня вбили у Донецькій області п'ятьох мирних мешканців. Ще чотирьох людей було поранено.

Додамо, що 28 серпня, російські терористи обстріляли Марганецьку громаду та місто Нікополь, що на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.