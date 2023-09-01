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Оккупанты обстреляли Сумскую область: ранены люди

1 сентября 2023 18:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли Сумскую область: ранены люди
Последствия российского обстрела. Фото: Офис генпрокурора
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 1 сентября, около 12:00 российские оккупанты обстреляли Сумскую область. В результате вражеской атаки ранены люди.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"По данным следствия, 1 сентября 2023 года около 12:00 оккупанты с территории Российской Федерации произвели артиллерийский обстрел г. Середина-Буда Шосткинского района", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора рассказали, что в результате атаки РФ осколочные ранения получили четверо местных жителей. Враг повредил 16 многоквартирных домов, 12 частных домохозяйств, объект критической инфраструктуры, пять административных зданий и учреждений, три учебных заведения, магазины и транспортные средства.

Правоохранители получили более 100 сообщений о повреждении имущества украинцев.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в УСБУ в Сумской области", — говорится в сообщении.

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Последствия российского обстрела. Фото: Офис генпрокурора
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Последствия российского обстрела. Фото: Офис генпрокурора
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Последствия российского обстрела. Фото: Офис генпрокурора
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Последствия российского обстрела. Фото: Офис генпрокурора
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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Харьковской области: Купянский, Чугуевский, Изюмский, Богодуховский, Харьковский. В течение суток враг применял против мирного населения управляемые авиабомбы и РСЗО.

Также мы писали, что ночью 30 августа Россия прибегла к массированной, комбинированной атаке Украины с помощью БпЛА и ракет. Силы ПВО ликвидировали более 20 вражеских целей, однако в результате падения обломков в Киеве возникли пожары, а также есть погибшие и травмированные.

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