Оккупанты обстреляли Сумскую область: ранены люди
Сегодня, 1 сентября, около 12:00 российские оккупанты обстреляли Сумскую область. В результате вражеской атаки ранены люди.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Обстрел Сумской области
При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
"По данным следствия, 1 сентября 2023 года около 12:00 оккупанты с территории Российской Федерации произвели артиллерийский обстрел г. Середина-Буда Шосткинского района", — говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора рассказали, что в результате атаки РФ осколочные ранения получили четверо местных жителей. Враг повредил 16 многоквартирных домов, 12 частных домохозяйств, объект критической инфраструктуры, пять административных зданий и учреждений, три учебных заведения, магазины и транспортные средства.
Правоохранители получили более 100 сообщений о повреждении имущества украинцев.
"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в УСБУ в Сумской области", — говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Харьковской области: Купянский, Чугуевский, Изюмский, Богодуховский, Харьковский. В течение суток враг применял против мирного населения управляемые авиабомбы и РСЗО.
Также мы писали, что ночью 30 августа Россия прибегла к массированной, комбинированной атаке Украины с помощью БпЛА и ракет. Силы ПВО ликвидировали более 20 вражеских целей, однако в результате падения обломков в Киеве возникли пожары, а также есть погибшие и травмированные.