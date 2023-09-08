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Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Запоріжжя: є постраждалий

8 вересня 2023 07:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Запоріжжя: є постраждалий
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 31 серпня. Фото: Юрій Малашко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Зранку, 8 серпня, російські окупанти завдали цинічного удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Станом на зараз, відомо про одну постраждалу людину. 

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Андрій Малашко. 

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Відтак, російські терористи запустили декілька балістичних ракет по території цивільної інфраструктури Запоріжжя. 

Окупанти обстріляли Запоріжжя 8 вересня
Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот

Як повідомив секретар Запорізької міськради Андрій Куртєв, вибуховою хвилею внаслідок обстрілу у багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна. 

Наразі, відомо про одну постраждалу людину. Також триває підрахунок пошкоджень. 

Обстріл Запоріжжя 8 вересня
Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 вересня російські терористи цинічно обстріляли приватний сектор у Сумах. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу. 

Додамо, що цієї ж ночі потужні вибухи лунали в Одесі, а також Херсоні.

 

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