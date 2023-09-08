Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Запоріжжя: є постраждалий
Зранку, 8 серпня, російські окупанти завдали цинічного удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Станом на зараз, відомо про одну постраждалу людину.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Андрій Малашко.
Атака на Запоріжжя 8 вересня
Відтак, російські терористи запустили декілька балістичних ракет по території цивільної інфраструктури Запоріжжя.
Як повідомив секретар Запорізької міськради Андрій Куртєв, вибуховою хвилею внаслідок обстрілу у багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна.
Наразі, відомо про одну постраждалу людину. Також триває підрахунок пошкоджень.
Нагадаємо, 8 вересня російські терористи цинічно обстріляли приватний сектор у Сумах. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.
Додамо, що цієї ж ночі потужні вибухи лунали в Одесі, а також Херсоні.