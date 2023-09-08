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Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Запорожья: есть пострадавший

8 сентября 2023 07:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Запорожья: есть пострадавший
Последствия русского обстрела Запорожья 31 августа. Фото: Юрий Малашко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром, 8 августа, российские аоккупанты нанесли циничный удар по гражданской инфраструктуре Запорожья. По состоянию на данный момент известно об одном пострадавшем человеке.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Андрей Малашко.

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Следовательно, российские террористы запустили несколько баллистических ракет по территории гражданской инфраструктуры Запорожья.

Оккупанты обстреляли Запорожье 8 сентября
Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Андрей Куртев, взрывной волной в результате обстрела в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна.

Пока известно об одном пострадавшем человеке. Также идет подсчет повреждений.

Обстрел Запорожья 8 сентября
Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

Напомним, 8 сентября российские террористы цинично обстреляли приватный сектор в Сумах. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Добавим, что этой же ночью мощные взрывы раздавались в Одессе, а также в Херсоне.

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