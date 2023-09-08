Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Запорожья: есть пострадавший
Утром, 8 августа, российские аоккупанты нанесли циничный удар по гражданской инфраструктуре Запорожья. По состоянию на данный момент известно об одном пострадавшем человеке.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Андрей Малашко.
Атака на Запорожье 8 сентября
Следовательно, российские террористы запустили несколько баллистических ракет по территории гражданской инфраструктуры Запорожья.
Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Андрей Куртев, взрывной волной в результате обстрела в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна.
Пока известно об одном пострадавшем человеке. Также идет подсчет повреждений.
Напомним, 8 сентября российские террористы цинично обстреляли приватный сектор в Сумах. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
Добавим, что этой же ночью мощные взрывы раздавались в Одессе, а также в Херсоне.