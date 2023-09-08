Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Запорожья: есть пострадавший

Последствия русского обстрела Запорожья 31 августа. Фото: Юрий Малашко\Telegram

Утром, 8 августа, российские аоккупанты нанесли циничный удар по гражданской инфраструктуре Запорожья. По состоянию на данный момент известно об одном пострадавшем человеке.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Андрей Малашко.

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Следовательно, российские террористы запустили несколько баллистических ракет по территории гражданской инфраструктуры Запорожья.

Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Андрей Куртев, взрывной волной в результате обстрела в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна.

Пока известно об одном пострадавшем человеке. Также идет подсчет повреждений.

Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

Напомним, 8 сентября российские террористы цинично обстреляли приватный сектор в Сумах. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Добавим, что этой же ночью мощные взрывы раздавались в Одессе, а также в Херсоне.