Окупанти обстріляли з артилерії Дніпропетровську область

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області

У Синельниківському районі Дніпропетровської області одна з громад потрапила під обстріл із важкої артилерії, коли окупанти напали на Великомихайлівську теплогенеруючу станцію. Завдяки щасливому випадку, ніхто не постраждав. Наразі встановлюються наслідки цієї атаки.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Обстріл Дніпропетровщини

В інших районах області ситуація була спокійна. Життя у Дніпропетровську продовжує свій перебіг.

Сили оборони держави стримують ворога, забезпечуючи можливість мирного життя в умовах повномасштабної війни. Понад 393 тисячі внутрішньо переміщених осіб знайшли притулок у Дніпропетровській області, ставши новими жителями цієї землі.

Область є логістичним та гуманітарним центром, що пов'язує схід та південь країни. Попри те, що область зазнає ракетних та артилерійських обстрілів, вона зберігає свій потенціал у різних сферах життя.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України. В ніч на 17 березня від атаки ворога постраждало місто Новомосковськ, що на Дніпропетровщині.