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Оккупанты обстреляли из артиллерии Днепропетровскую область

19 марта 2023 20:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Последствия обстрела Днепропетровской области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Синельниковском районе Днепропетровской области одна из общин попала под обстрел из тяжелой артиллерии, когда оккупанты напали на Великомихайловскую теплогенерирующую станцию. По счастливой случайности, никто не пострадал. Сейчас устанавливаются последствия этой атаки.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

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В других районах области ситуация была спокойной. Жизнь в Днепропетровске продолжает свое течение. 

Силы обороны государства сдерживают врага, обеспечивая возможность относительно мирной жизни в условиях полномасштабной войны. Более 393 тысяч внутренне перемещенных лиц нашли убежище в Днепропетровской области, став новыми жителями этой земли. 

Область является логистическим и гуманитарным центром, связывающим восток и юг страны. Несмотря на то, что область подвергается ракетным и артиллерийским обстрелам, она сохраняет свой потенциал в разных сферах жизни.

Напомним, что российские оккупационные войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины. В ночь на 17 марта от атаки врага пострадал город Новомосковск, что на Днепропетровщине.

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