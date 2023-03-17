В Днепропетровской области вражеские БпЛА атаковали объект критической инфраструктуры: что известно
Российские оккупационные войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Этой ночью от атаки врага пострадал город Новомосковск, что на Днепропетровщине.
Об этом в своем Telegram рассказал глава ОВА Сергей Лысак.
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Подробности
Глава Днепропетровской ОВА заявил, что два вражеских дрона попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там серьезные разрушения. В настоящее время на месте работают все экстренные службы.
Кроме того, военным из воздушного командования "Восток" удалось уничтожить в небе над Днепропетровщиной три российских беспилотника.
Напомним, сегодня, 17 марта оккупанты запустили дроны-камикадзе по Украине. В большинстве регионов объявлена воздушная тревога. В частности, в Киевской, Житомирской и Днепропетровщине сообщается о работе ПВО.
Добавим, что армия россии держит в Черном море 19 вражеских кораблей, из них — четыре ракетоносителя.