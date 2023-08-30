Окупанти обстріляли житлові квартали Донеччини, є загиблі

Наслідки обстріли Донеччини. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У ніч на 30 серпня окупанти вкотре атакували населені пункти Донеччини. Загарбники цілеспрямовано били по житлових кварталах, загинули четверо людей, ще сім — постраждали.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Як відомо, під ворожий вогонь потрапили житлові квартали міста Курахового. П’ятеро жінок віком від 28 до 80 років та двоє чоловіків 25 та 32 років дістали тілесні ушкодження. З мінно-вибуховими травмами і контузіями їх доставлено до лікарні.

Крім того, російська армія, ймовірно, з комплексів С-300, обстріляла село Богатир Волноваського району. В епіцентрі вибухів опинилась територія фермерського господарства, де загинули двоє сторожів 44 та 59 років — один з чоловіків під час обстрілу знаходився у приміщенні, а інший - на вулиці.

Також постраждала велика рогата худоба. Вибухами пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, складські приміщення, господарські споруди.

Через звірські дії окупантів правоохоронці розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Наслідки обстріли Донеччини. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Наслідки обстріли Донеччини. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Наслідки обстріли Донеччини. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Наслідки обстріли Донеччини. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Наслідки обстріли Донеччини. Фото: t.me/pgo_gov_ua 1 / 5

Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня росіяни атакували Київ крилатими ракетами та ударними БпЛА.

Силам ППО вдалося знищити усі ворожі повітряні цілі, однак уламки ракет упали в декількох районах міста, є двоє загиблих.