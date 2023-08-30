Оккупанты обстреляли жилые кварталы Донбасса, есть погибшие

Последствия обстрела Донбасса. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В ночь на 30 августа оккупанты в очередной раз атаковали населенные пункты Донбасса. Захватчики целенаправленно целились по жилым кварталам, погибли четыре человека, еще семь — пострадали.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Как известно, во вражеский огонь попали жилые кварталы города Курахово. Пять женщин в возрасте от 28 до 80 лет и двое мужчин 25 и 32 лет получили телесные повреждения. С минно-взрывными травмами и контузиями они доставлены в больницу.

Кроме того, российская армия, вероятно, из комплексов С-300, обстреляла село Богатырь Волновахского района. В эпицентре взрывов оказалась территория фермерского хозяйства, где погибли два стража 44 и 59 лет — один из мужчин во время обстрела находился в помещении, а другой — на улице.

Также пострадал крупный рогатый скот. Взрывами повреждены многоквартирные и частные жилые дома, складские помещения, хозяйственные постройки.

Из-за зверских действий оккупантов правоохранители начали досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Последствия обстрела Донбасса. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Последствия обстрела Донбасса. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Последствия обстрела Донбасса. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Последствия обстрела Донбасса. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Последствия обстрела Донбасса. Фото: t.me/pgo_gov_ua 1/5 _ 5

Напомним, в ночь на 30 августа россияне атаковали Киев крылатыми ракетами и ударными БпЛА.

Силам ПВО удалось уничтожить все вражеские воздушные цели, но обломки ракет упали в нескольких районах города, есть двое погибших.