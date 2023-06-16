Окупанти обстріляли житлові квартали в Херсоні 16 червня, є постраждалі

Наслідки обстрілу у Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У п'ятницю, 16 червня, росіяни масово обстріляли житлові квартали у Херсоні. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про шістьох постраждалих.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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"За даними слідства, 16 червня близько 13:00 російські військові почали масивно обстрілювати житлові масиви міста Херсона. Наразі відомо про щонайменше шістьох травмованих містян. Дані уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Під час обстрілу російські війська пошкодили багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, а також лінії електропередач.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — зазначають у прокуратурі.

Наслідки обстрілу. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу. Фото: Херсонська обласна прокуратура 1 / 3

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Херсонщині планують подовжити комендантську годину. Це потрібно для того, щоб ліквідація наслідків після підриву Каховської ГЕС пройшла більш оперативно та швидше.