Оккупанты обстреляли жилые кварталы в Херсоне 16 июня, есть пострадавшие

Последствия обстрелов в Херсоне. Фото: Херсонская областная прокуратура

В пятницу, 16 июня, россияне массово обстреляли жилые кварталы в Херсоне. В результате обстрела известно по меньшей мере о шести пострадавших.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

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"По данным следствия, 16 июня около 13:00 российские военные начали массивно обстреливать жилые массивы города Херсона. Сейчас известно о по меньшей мере шести травмированных горожан. Данные уточняются", — говорится в сообщении.

При обстреле российские войска повредили многоэтажку, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, а также линии электропередач.

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — отмечают в прокуратуре.

Последствия обстрелов. Фото: Херсонская областная прокуратура

Последствия обстрелов. Фото: Херсонская областная прокуратура

Последствия обстрелов. Фото: Херсонская областная прокуратура 1/3 _ 3

Напомним, ранее мы писали, что в Херсонской области планируют продлить комендантский час. Это необходимо для того, чтобы ликвидация последствий после подрыва Каховской ГЭС прошла более оперативно и быстрее.