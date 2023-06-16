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Оккупанты обстреляли жилые кварталы в Херсоне: есть пострадавшие

16 июня 2023 15:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты обстреляли жилые кварталы в Херсоне 16 июня, есть пострадавшие
Последствия обстрелов в Херсоне. Фото: Херсонская областная прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 16 июня, россияне массово обстреляли жилые кварталы в Херсоне. В результате обстрела известно по меньшей мере о шести пострадавших.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

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"По данным следствия, 16 июня около 13:00 российские военные начали массивно обстреливать жилые массивы города Херсона. Сейчас известно о по меньшей мере шести травмированных горожан. Данные уточняются", — говорится в сообщении.

При обстреле российские войска повредили многоэтажку, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, а также линии электропередач.

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — отмечают в прокуратуре.

  • Последствия обстрелов. Фото: Херсонская областная прокуратура
  • Последствия обстрелов. Фото: Херсонская областная прокуратура
  • Последствия обстрелов. Фото: Херсонская областная прокуратура
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Напомним, ранее мы писали, что в Херсонской области планируют продлить комендантский час. Это необходимо для того, чтобы ликвидация последствий после подрыва Каховской ГЭС прошла более оперативно и быстрее.

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