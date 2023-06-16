Внаслідок ворожої атаки на Херсонщині загинув чоловік
У четвер, 15 червня, російські окупаційні війська обстріляли Херсонську область, внаслідок цього загинув чоловік. З приводу цього розпочали кримінальне розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Обстріл Херсонської області 15 червня
За даними слідства, 15 червня близько 19:00 російські військові обстріляли населений пункт Бериславського району. Загарбники здійснили артилерійський обстріл мирного населення. Внаслідок цього загинув чоловік.
В результаті цієї ворожої атаки за процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
"Наразі ще проводяться заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора", — повідомляють у відомстві.
Що каже Прокудін
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що за минулу добу, 15 червня, окупанти здійснили 54 обстріли, випустивши 223 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників, авіації, також завдали ракетних ударів.
По місту Херсон ворог випустив 37 снарядів.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 15 червня окупанти також обстріляли село Зеленівка, що розташоване на північ від Херсона. Загинула одна місцева мешканка, інша була поранена.
А раніше Олександр Прокудін повідомив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українців під час процесу евакуації.
Так, учора, 14 червня, був обстріляний човен з волонтерами. Осколкове поранення отримав волонтер-іноземець, зараз він перебуває у лікарні.