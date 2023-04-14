Окупанти обстріляли житловий будинок у Слов'янську: перші подробиці

Наслідки обстрілу житлового будинку у Слов'янську. Фото: місцеві Telegram-канали

У п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку у Слов'янську. Місце жителі чули щонайменше 11 вибухів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Обстріл житлового будинку в Слов'янську

За свідченнями місцевих мешканців, у місті пролунало щонайменше 11 вибухів, які були чути у сусідніх населених пунктах.

У Слов'янську в результаті удару по житловому багатоквартирному будинку є щонайменше двоє загиблих. Один із них — чоловік, який на момент удару курив на балконі.

Окрім цього, також звуки вибухів чули у Краматорську та Костянтинівці. Наразі всі деталі уточнюються.

Нагадаємо, 14 квітня російські окупаційні війська обстріляли з авіації населений пункт Оріхів Запорізької області. Є значні руйнування. Зокрема, пошкоджені приватні будинки та будівля ДЮСШ.