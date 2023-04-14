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Оккупанты обстреляли жилой дом в Славянске: первые подробности

14 апреля 2023 17:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли жилой дом в Славянске: первые подробности
Последствия обстрелов жилого дома в Славянске. Фото: местные Telegram-каналы
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Славянске. Местные жители слышали не менее 11 взрывов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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По свидетельствам местных жителей, в городе прогремели по меньшей мере 11 взрывов, которые были слышны в соседних населенных пунктах.

В Славянске в результате удара по жилому многоквартирному дому по меньшей мере есть один погибший — мужчина, который на момент удара курил на балконе. Также известно по меньшей мере о двух раненых.

Кроме того, звуки взрывов слышали в Краматорске и Константиновке. Все детали уточняются.

Напомним, 14 апреля российские оккупационные войска обстреляли из авиации населенный пункт Орехов Запорожской области. Есть значительные разрушения. В частности, повреждены частные дома и здание ДЮСШ.

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