Оккупанты обстреляли жилой дом в Славянске: первые подробности
В пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Славянске. Местные жители слышали не менее 11 взрывов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Обстрел жилого дома в Славянске
По свидетельствам местных жителей, в городе прогремели по меньшей мере 11 взрывов, которые были слышны в соседних населенных пунктах.
В Славянске в результате удара по жилому многоквартирному дому по меньшей мере есть один погибший — мужчина, который на момент удара курил на балконе. Также известно по меньшей мере о двух раненых.
Кроме того, звуки взрывов слышали в Краматорске и Константиновке. Все детали уточняются.
Напомним, 14 апреля российские оккупационные войска обстреляли из авиации населенный пункт Орехов Запорожской области. Есть значительные разрушения. В частности, повреждены частные дома и здание ДЮСШ.